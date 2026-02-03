Audiences 2 février 2026 : « La belle et le boulanger » en tête devant « L’amour est dans le pré »

Par /

Publicité

Audiences 2 février 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences lundi soir avec le lancement de la série « La belle et le boulanger ». Les deux premiers épisodes de la série portée par Amir ont captivé 3,01 millions de téléspectateurs en moyenne pour 19,8% de pda.


C’est devant M6 avec la troisième et dernière partie des portraits de « L’amour est dans le pré », qui a intéressé 2,53 millions de téléspectateurs pour 13,8% de pda.

Audiences 2 février 2026 : « La belle et le boulanger » en tête devant « L'amour est dans le pré »
TF1


Publicité

Audiences 2 février 2026 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec le final de la série « Coeurs noirs », qui a rassemblé 1,84 million de téléspectateurs en moyenne pour 11% de pda.

France 3 suit avec la rediffusion du film « Illusions perdues », qui a réuni 979.000 téléspectateurs pour 6,7% de pda.


Publicité

Source chiffres audiences : Médiamétrie

A LIRE AUSSI
« Qui veut gagner des millions ? » du 3 février 2026 : les invités d’Arthur ce soir sur TF1
« Qui veut gagner des millions ? » du 3 février 2026 : les invités d'Arthur ce soir sur TF1
« Pour Emma » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur M6 (3 février 2026)
« Pour Emma » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur M6 (3 février 2026)
« Bellefond » du 3 février : votre épisode ce soir sur France 3
« Bellefond » du 3 février : votre épisode ce soir sur France 3
N’oubliez pas les paroles du 2 février 2026 : Fanny reste maestro
N'oubliez pas les paroles du 2 février 2026 : Fanny reste maestro


Publicité


Retour en haut