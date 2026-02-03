Audiences 2 février 2026 : « La belle et le boulanger » en tête devant « L’amour est dans le pré »



Audiences 2 février 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences lundi soir avec le lancement de la série « La belle et le boulanger ». Les deux premiers épisodes de la série portée par Amir ont captivé 3,01 millions de téléspectateurs en moyenne pour 19,8% de pda.





C’est devant M6 avec la troisième et dernière partie des portraits de « L’amour est dans le pré », qui a intéressé 2,53 millions de téléspectateurs pour 13,8% de pda.







Audiences 2 février 2026 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec le final de la série « Coeurs noirs », qui a rassemblé 1,84 million de téléspectateurs en moyenne pour 11% de pda.

France 3 suit avec la rediffusion du film « Illusions perdues », qui a réuni 979.000 téléspectateurs pour 6,7% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie