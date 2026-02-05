Audiences 4 février 2026 : « Anaon » en tête devant « Elsbeth »

Par /

Audiences 4 février 2026 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences mercredi soir avec la nouvelle série inédite « Anaon », qui a réuni 2,64 millions de téléspectateurs en moyenne pour 15,6% de pda.


C’est devant TF1 avec le final de la saison 2 inédite de la série « Elsbeth ». Les deux épisodes ont été suivis par 2,24 millions de téléspectateurs en moyenne pour 13,7% de pda.

Capture FTV


Audiences 4 février 2026 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec une rediffusion du magazine « Des racines et des ailes », qui a rassemblé 1,51 million de téléspectateurs pour 9,6% de pda.

M6 suit avec un numéro inédit de « Qui veut être mon associé ? », qui a réuni 1,10 million de téléspectateurs pour 6,3% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

