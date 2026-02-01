Carlos Alcaraz remporte l’Open d’Australie 2026 (VIDÉO)



Publicité





Dans une finale palpitante de l’Open d’Australie 2026 disputée dimanche, Carlos Alcaraz a renversé Novak Djokovic pour s’imposer sur le score de 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 et remporter son premier titre à Melbourne. Cette victoire historique fait de l’Espagnol, à 22 ans, le plus jeune joueur de l’histoire à réaliser le Grand Chelem en carrière.











Publicité





Après un premier set dominé par Djokovic, le numéro 1 mondial a su hausser son niveau de jeu, trouver des solutions et imposer son tennis agressif et intelligent face à la légende serbe. Mené après le premier acte, Alcaraz a enchaîné trois sets de très haut niveau pour renverser la situation face à un Djokovic solide mais moins incisif.

Un exploit historique à seulement 22 ans

Ce succès couronne une semaine exceptionnelle pour l’Espagnol, qui avait déjà réalisé un parcours impressionnant, marqué par une demi-finale marathon face à Alexander Zverev — l’un des matches les plus longs du tournoi — avant de rallier la finale.

Avec ce triomphe en Australie, Alcaraz complète ainsi le Grand Chelem en carrière — après avoir remporté les quatre tournois majeurs (l’Open d’Australie, Roland-Garros, Wimbledon et l’US Open) — un exploit rarissime dans l’histoire du tennis. Et à 22 ans, il entre dans l’histoire comme le plus jeune joueur à accomplir cette performance, dépassant tous ses prédécesseurs. Et il s’agit déjà de son 7eme titre en Grand Chelem.



Publicité





La relève d’une légende confrontée à une légende

Face à lui, Novak Djokovic, déjà détenteur de 24 titres du Grand Chelem, visait un nouveau record en carrière et un 25e sacre majeur — qui l’aurait placé seul au sommet du tennis mondial. Malgré une prestation solide et combative, le Serbe, à 38 ans, n’a pas pu arrêter la marche du jeune prodige.

Cette finale restera comme l’un des grands moments du tennis moderne : le passage de témoin entre une légende encore au sommet et une étoile montante qui continue d’écrire sa propre légende.

VIDÉO la balle de match de la finale de l’Open d’Australie 2026