Coupe de France : suivre Marseille / Rennes en direct (+ score en temps réel et résultat final)



Publicité





Marseille / Rennes en direct, live et streaming ce mardi 3 février 2026 – Place à la Coupe de France ce mardi soir à la télé. L’Olympique de Marseille reçoit le Stade Rennais.





A suivre ce soir sur France 2, coup d’envoi à 21h10.







Publicité





Ce mardi, l’Olympique de Marseille accueille le Stade Rennais au Stade Orange Vélodrome pour un huitième de finale de la Coupe de France. Après une période compliquée en championnat et une élimination en Ligue des champions, l’OM, sous pression, voit dans cette compétition une belle opportunité de relancer sa saison et de viser un trophée qui lui échappe depuis plusieurs années.

De son côté, Rennes arrive avec l’intention de créer la surprise malgré des résultats mitigés récemment, et se présente comme un adversaire solide capable de poser des problèmes dans un match à élimination directe. L’enjeu est clair pour les deux équipes : une qualification pour les quarts de finale, dans un match qui promet intensité et suspense au cœur d’une affiche ambitieuse de Coupe de France.



Publicité





Marseille / Rennes – Composition des équipes

🔵 Marseille (composition probable) : De Lange – Weah, Pavard, Balerdi (cap), Medina – Højbjerg, Timber – Nwaneri, Greenwood, Traoré – Aubameyang

🔵 Rennes (composition probable) : B. Samba (cap.) – Al-Tamari, Aït Boudlal, Rouault, Seidu, Merlin – M. Camara, Rongier, Blas – Embolo, Szymanski

Marseille / Rennes en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 21h.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la FFF.

Marseille / Rennes, 8ème de finale de la Coupe de France 2025/2026, un match à suivre ce soir sur France 2.