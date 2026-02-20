Danse avec les Stars du 20 février : un 5ème juge ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)



Danse avec les Stars du 20 février 2026, le prime 4 – Ce soir, place au prime 4 de la saison 15 de « Danse avec les Stars ». Après l’élimination de Philippe Lellouche la semaine dernière, ce soir c’est un prime spécial défis qui vous attend avec un cinquième juge. Et un second couple quittera l’aventure en fin de soirée !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Danse avec les Stars, présentation du prime 4

Ce soir, c’est le prime du juge guest qui vous attend ! Fauve Hautot, Mel Charlot, Jean-Marc Généreux et Chris Marques seront épaulés par un cinquième juge le temps d’une soirée. Il s’agit de Malika Benjelloun, l’ancienne prof de danse de la Star Academy.

Les 11 Stars encore en compétition et leurs danseurs vont tout donner pour ne pas voir leur aventure s’arrêter. Qui sera le prochain couple à être éliminé ? La réponse ce soir sur TF1 !



Danse avec les Stars, les couples encore en compétition

– Juju Fitcats et Jordan Mouillerac

– Marcus et Marie Denigot

– Emma et Dorian Rollin

– Lucie Bernardoni et Christophe Licata

– Maghla et Adrien Caby

– Samuel Bambi et Ana Riera

– Angélique Angarni-Filopon et Yann-Alrick Mortreuil

– Ian Ziering et Denitsa Ikonomova

– Julien Lieb et Elsa Bois

– Laure Manaudou et Christian Millette

– Stéphane Bern et Calisson Goasdoué

