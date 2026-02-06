Danse avec les Stars du 6 février 2026 : pourquoi le prime 3 n’est pas diffusé ce soir sur TF1 ?



« Danse avec les Stars », déprogrammation ce vendredi 6 février 2026 – Ce soir à la télé, Camille Combal s’éclipse alors que TF1 ne diffusera pas la suite de la saison de « Danse avec les Stars ».





En effet, exceptionnellement ce vendredi soir, « Danse avec les Stars » cède sa place à une rediffusion du « Grand Concours » présenté par Arthur. En cause, la concurrence de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Milano Cortina 2026 retransmise en direct sur France 2.







« Danse avec les Stars », le prime 3 programmé le vendredi 13 février

Vendredi prochain, « Danse avec les Stars » sera déjà retour avec un troisième prime en direct et une toute première élimination ! En effet, à l’issue de cette soirée, une célébrité sera éliminée. Qui sera le premier couple à quitter l’aventure cette saison ?

Rappelons le classement à l’issue des deux premiers primes, les notes étant additionnées à celles du prime 3 :



1. Juju Fitcats et Jordan 35 pts

2. Emma et Dorian 34 pts

2. Marcus et Marie 34 pts

4. Lucie et Christophe 32 pts

4. Samuel et Ana 32 pts

6. Maghla et Adrien 31 pts

7. Angélique et Yann-Alrick 30 pts

8. Ian et Denitsa 27 pts

8. Julien et Elsa 27 pts

10. Laure et Christian 23 pts

11. Stéphane et Calisson 23 pts

12. Philippe et Katrina 22 pts

