Danse avec les Stars : le coup de gueule d’Angélique Angarni-Filopon « ça ne me motive pas »

Au lendemain du prime 4 de la saison 15 de « Danse avec les Stars », Angélique Angarni-Filopon a tenu à faire passer un message clair à ses abonnés. L’ancienne Miss France a poussé un coup de gueule en story Instagram après les nombreux commentaires reçus à la suite de sa prestation.











Vendredi soir, la candidate et son partenaire Yann-Alrick Mortreuil ont interprété un tango argentin. Une performance qui leur a permis de se hisser à la 5e place du classement de la soirée, au terme d’un prime marqué par un niveau toujours plus relevé.

Mais si la prestation a été saluée, Angélique Angarni-Filopon dit avoir été affectée par certaines remarques postées sur les réseaux sociaux. « Je sais que ça part d’un bon sentiment quand vous m’écrivez des messages mais je ne supporte plus les “lâche toi”, “t’aurais dû bouger les reins”, “fais plus ci ou ça” », a-t-elle écrit. Des commentaires qu’elle juge contre-productifs : « Ça ne me motive pas, bien au contraire. »

L’ancienne reine de beauté rappelle qu’elle découvre la danse au fil des semaines : « J’apprends à danser chaque semaine, je ne suis pas danseuse. (…) Comme chaque discipline que vous aurez à apprendre dans la vie, le processus se fait petit à petit. » Un message mesuré, destiné à rappeler que la progression fait partie intégrante de l’aventure.



La candidate a toutefois tenu à remercier les internautes bienveillants : « Merci pour les messages d’amour et d’encouragement, ça fait du bien. » Elle a également salué son partenaire, qualifié de « meilleur des profs ».

Lors de ce quatrième prime, la compétition a été fatale à Stéphane Bern, éliminé en fin de soirée aux côtés de sa partenaire Calisson Goasdoué.

Toujours en lice, Angélique Angarni-Filopon poursuit donc l’aventure, déterminée à progresser semaine après semaine malgré la pression et les critiques.

