Danse avec les Stars : Lucie Bernardoni accusée de maltraitance sur sa fille !

La chanteuse et répétitrice emblématique de la Star Academy, Lucie Bernardoni, se retrouve au cœur d’une vive polémique. Alors qu’elle accompagne les élèves du télé-crochet de TF1 et qu’elle participe actuellement à Danse avec les Stars, l’artiste fait l’objet d’accusations graves portées par son ex-compagnon, le compositeur Pedro Alves.





Selon les informations publiées par Voici, Pedro Alves a déposé plainte contre la finaliste de la Star Academy 2004, l’accusant de violences et de négligence envers leur fille Lily, aujourd’hui âgée de 15 ans.







Une séparation précoce et une garde exclusive

Toujours d’après les déclarations du compositeur, le couple s’est séparé alors que leur fille n’avait que sept mois. Pedro Alves aurait alors obtenu la garde exclusive de l’enfant. Ce n’est qu’à l’âge de 13 ans qu’une garde partagée aurait été mise en place.

Dans les colonnes de Voici, il livre un témoignage particulièrement dur à l’encontre de son ex-compagne, estimant que cette affaire “casse l’image” que le public peut avoir de l’ancienne académicienne.



« Quand je lui ai expliqué ma démarche, et qu’il y aurait possiblement une condamnation, elle s’est assise sur le sofa, et elle a soufflé de soulagement. Jusque-là, elle vit avec un poids, celui d’avoir une mère connue qui a fait preuve de violence et contre laquelle elle ne peut rien sous peine de ternir sa carrière. C’est trop pour les épaules d’une ado. »

Pedro Alves décrit également une adolescente livrée à elle-même

« Je me suis aperçu que Lily, auparavant bonne élève, ne faisait plus rien à l’école. Elle était livrée à elle-même chez sa mère, avec 2 500 euros d’argent de poche par mois, un compte de taxi et un compte de livraison à domicile. Lucie est du style à partir un matin et à rentrer quatre jours plus tard, très occupée entre la Star Ac’ et, cette année, Danse avec les stars. Un soir, j’ai retrouvé ma fille dans un bar des Halles avec un inconnu pendant que sa mère était en direct à la télé. À 15 ans… Pour couronner le tout, il y a eu des faits de violence intolérables. »

Des accusations particulièrement lourdes, qui pourraient avoir d’importantes conséquences si elles venaient à être confirmées par la justice.

La riposte de Lucie Bernardoni

Face à ces déclarations, l’avocate de Lucie Bernardoni a fermement contesté les propos relayés par Voici. Dans une déclaration transmise au magazine, elle affirme :

« Madame Lucie Bernardoni n’a, à ce jour, fait l’objet d’aucune convocation, ni dans le cadre d’une enquête pénale, ni dans le cadre d’une saisine d’un juge aux affaires familiales. Nous ignorons même si, à ce stade, une enquête a réellement été ouverte. Elle saisira, par ailleurs, toutes les voies de droit qui lui sont ouvertes. »

À ce stade, aucune décision de justice n’a donc été rendue et les accusations demeurent contestées. L’affaire pourrait toutefois fragiliser l’image de la répétitrice de la Star Academy, très appréciée des téléspectateurs, alors même qu’elle est actuellement sous les projecteurs de « Danse avec les stars ». Rappelons qu’elle est présumée innocente.