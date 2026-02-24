Demain Nous Appartient du 24 février : Nadia retrouvée morte, le départ de Fred (résumé + vidéo épisode 2147 en avance)



Demain nous appartient du 24 février 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2147 de DNA – Nadia Mussard va être retrouvée morte ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Et de son côté, Fred décide de quitter Sète…





Demain nous appartient du 24 février 2026 – résumé de l’épisode 2147

Au commissariat, Georges est officiellement réintégré et Martin lui confie l’analyse du papier d’appel à l’aide retrouvé la veille. Au même moment, un signalement pour bruits suspects conduit Martin et Nordine chez les Mussard. Ils y découvrent Brice ligoté et Nadia morte. La PTS relève un mode opératoire identique à celui de précédents cambriolages.

À l’hôpital, Brice raconte qu’un cambrioleur l’a attaché avant de désarmer Nadia — qui était descendue avec son arme de tir sportif — et de lui tirer dessus. Il affirme avoir ensuite été frappé et délesté de son alliance. Mais Martin remarque des incohérences, notamment sur les vêtements portés par Brice, différents de ceux de la veille. Il ne peut s’empêcher de penser que le papier d’appel à l’aide venait de Nadia et lance une enquête de personnalité. Elle était une ancienne CPE devenue femme au foyer, mariée à Brice, avocat qui ne plaide plus et travaille à la même faculté que Raphaëlle. Celle-ci décrit un couple amoureux avant d’aller voir Brice à l’hôpital… Celui-ci se revoit entrain de tuer sa femme !



Victoire culpabilise de ne pas avoir perçu la bipolarité de Fred et reconnaît ses torts auprès de Samuel. Fred demande à Ellie de ne rien dire au lycée, puis décide de finalement de partir. Il va prendre ses distances pour laisser Victoire faire le point.

Enfin, l’anniversaire d’Enora est organisé chez Bart, Erica et Marceau. Plusieurs rebondissements manquent de tout gâcher…

VIDÉO Demain nous appartient du 24 février 2026 – extrait de l’épisode

