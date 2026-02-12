Demain Nous Appartient spoiler : énorme surprise au carnaval du lycée ! (vidéo épisode du 17 février)



Publicité





Demain nous appartient spoiler – C’est une énorme surprise qui attend les élèves du lycée Georges Brassens la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, c’est le carnaval du lycée et on peut dire qu’un déguisement ne va pas passer inaperçu !











Publicité





Alors que Violette et Elie découvrent qu’elles ont eu la même idée, Bastien et Esmée arrivent déguisés en Jay-Z et Beyoncé ! Quant à Diane, elle est bluffante en Maryline Monroe.

Mais la surprise vient de… Jordan ! Il arrive déguisée en femme, tout le monde s’arrête sur son passage…

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Fred enlevé ? Avis de recherche à Sète ! (vidéo épisode du 17 février)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2142 du 17 février 2026 : le déguisement surprenant de Jordan

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.