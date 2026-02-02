Demain Nous Appartient spoiler : Erica annonce une grande décision (vidéo épisode du 4 février)



Demain nous appartient spoiler – Eric a traversé une période difficile dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Après son enlèvement par Basile et l’incarcération de son frère, elle a recommencé à fumer. Mais dans quelques jours, elle va annoncer une grande décision à Bart !











Erica confie à son compagnon qu’elle fume sa toute dernière cigarette. Elle a décidé d’arrêter et le médecin lui a même prescrit des patchs. Erica a quand même gardé un paquet au cas où… Elle demande à Bart de lui mettre le patch dans le dos. Bart est content de sa décision même s’il ne l’a jamais jugée là dessus.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2133 du 4 février 2026 : Erica arrête de fumer

