Demain Nous Appartient spoiler : Erica se venge de Marceau ! (vidéo épisode du 3 mars)

Par /

Demain nous appartient spoiler – Erica va se venger de Marceau dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Alors qu’il s’est une fois de plus moqué de sa mère et que la police a du intervenir lors de son vide dressing au lycée, Erica va avoir une idée pour lui donner une bonne leçon…


Capture TF1


Erica, avec la complicité de Bart, fait croire que le rectorat a décidé de la muter… dans les Vosges ! Elle annonce à Marceau qu’ils partent dimanche ! L’adolescent est sous le choc, il n’a aucune envie de quitter Sète et ses potes.

Marceau a l’idée d’écrire un mail au recteur mais Erica assure à son fils que ça ne servira à rien. Elle lui dit de commencer à faire ses cartons. Marceau s’en va, dépité. Bart souligne le fait que ça va un peu loin mais Erica pense qu’il faut au moins ça…

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Martin et Aurore prêts à coincer Brice ? (vidéo épisode du 3 mars)


Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2152 du 3 mars 2026 : Martin et Aurore désespèrent

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.

