Demain Nous Appartient spoiler : Jack fait une rencontre (vidéo épisode du 13 février)

Demain nous appartient spoiler – Jack va faire une nouvelle rencontre dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, c’est aux Halles de Sète que Jack va avoir un crush.











Il rencontre Waren, un beau gosse qui travaille à la boulangerie des Halles. Jack vient le revoir et il lui propose d’aller boire un verre…

Waren finit par noter son numéro à Jack. Mais il s’agit d’un défi : il a volontairement oublié les deux derniers chiffres ! S’il arrive à les trouver en l’appelant avant 14h, ils iront boire un verre !

Jack va-t-il relever le défi ?



Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2140 du 13 février 2026 : Jack rencontre Waren

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.