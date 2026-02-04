Demain Nous Appartient spoiler : Karim prêt à infiltrer le réseau (vidéo épisode du 9 février)



Publicité





Demain nous appartient spoiler – Appelez-le Roberto ! Karim va changer d’identité pour le bien de sa mission d’infiltration dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, le commissariat se prépare pour faire tomber le réseau d’escort en envoyant Karim au charbon.











Publicité





Roxane et Sara aident Karim à se préparer et il doit se prêter à une séance photos. Karim n’est pas du tout à l’aise à l’idée de jouer les escorts… Mais il prend sa mission à coeur et il valide la proposition de pseudo de Roxane : il va se faire appeler Roberto !

Karim va-t-il réussir sa mission ? Quand il s’éloigne, Roxane interroge Sara au sujet de Vahina… Elle assure ne pas avoir de nouvelles.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Violette sous le choc, Ellie lui dit tout ! (vidéo épisode du 6 février)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2136 du 9 février 2026 : Karim prépare son infiltration

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.