Demain Nous Appartient spoiler : Victoire bouleversée (vidéo épisode du 25 février)

Demain nous appartient spoiler – Victoire va découvrir la vérité sur la maladie de Fred dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Et on peut dire que ça va être un terrible choc !











Victoire va être bouleversée d’apprendre que Fred est bipolaire et qu’il lui a caché depuis le début de leur relation. Au Spoon, elle va se confier à Soraya et Noor… Noor s’excuse de ne rien lui avoir dit sur la maladie de Fred mais Victoire ne lui en veut pas.

Victoire leur confie qu’elle en a marre de jouer les infirmières pour ses mecs… Elle aimerait une vie plus simple. Arrivera-t-elle à pardonner à Fred ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2148 du 25 février 2026 : Victoire accuse le coup

