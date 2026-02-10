Demain Nous Appartient spoiler : Victoire inquiète, Fred a disparu ! (vidéo épisode du 13 février)



Demain nous appartient spoiler – Victoire va être très inquiète dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Alors que Georges est toujours entrain de déprimer et qu’il n’a rien à faire de sa journée en dehors de sortir acheter du lait, Victoire débarque chez lui, affolée…











Victoire annonce à Georges que Fred a disparu ! Elle sollicite son aide pour retrouver son compagnon. Où est passé Fred ? Sa disparition a-t-elle un lien avec la bipolarité dont il souffre et qu’il cache avec Victoire depuis le début ?

Georges ne va pas hésiter à enquêter, même s’il n’en a pas le droit avec sa mise à pied…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2140 du 13 février 2026 : la disparition de Fred

