Demain Nous Appartient spoiler : Violette sous le choc, Ellie lui dit tout ! (vidéo épisode du 6 février)



Publicité





Demain nous appartient spoiler – On peut dire que Violette ne s’attendait pas du tout à ça dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et pour cause, dans quelques jours, alors qu’elle passe un bon moment avec Elie aux Halles, celle-ci va lui révéler qu’elle la kiffe !











Publicité





Violette et Ellie déjeunent ensemble et se confient. Violette a flashé sur un vendeur des Halles, elle interroge Ellie sur son type de mec… Elie avoue ne pas avoir de type et surtout pouvoir tomber amoureuse aussi bien d’un garçon que d’une fille.

Quand Violette dit à Ellie n’être jamais sortie avec une fille, Elie décide de se lancer. Elle annonce à Violette qu’elle veut lui parler de quelque chose… Mais Bastien débarque pile à ce moment là ! Ellie préfère s’en aller mais avant, elle balance à Violette que ça fait des semaines qu’elle essaie de lui dire qu’elle a kiffe ! Elle s’en va en laissant Violette et Bastien sous le choc.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Karim en mission infiltration (vidéo épisode du 6 février)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2135 du 6 février 2026 : Elie dit tout à Violette

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.