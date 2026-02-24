Ici tout commence du 24 février : Zoé accusée, une rupture (résumé + vidéo épisode 1379 en avance)



Ici tout commence du 24 février 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1379 – Zoé est accusée par les Leroy du vol des couteaux ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et alors que Solal est jaloux de sa complicité avec Jim, il l’accuse lui aussi et c’est la rupture.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 24 février – résumé de l’épisode 1379

Après le vol des couteaux, Marc et Rose portent plainte. De retour chez eux, ils évoquent leurs soupçons avec Jim et Thibault et en viennent à suspecter un élève de l’Institut, notamment Zoé, aperçue près de leur domicile grâce à des images de vidéosurveillance. Confrontée par Thibault et son frère, Zoé explique que Dominique lui avait promis les couteaux pour financer l’école privée de sa sœur, mais qu’elle a renoncé à en parler à Jim par respect pour son deuil. Plus tard, en cherchant à prouver sa sincérité, elle se rapproche de Jim sous les yeux de Solal. Jaloux et persuadé qu’elle ment, il l’accuse même du vol. Blessée, Zoé met fin à leur relation.

Par ailleurs, Jude se montre soudain très attentionné avec Mattéo, contrairement aux craintes de ce dernier. Gary pense que Jude a compris son stratagème et tente de lui faire payer, et conseille à Mattéo de régler la situation en adulte. Mais Mattéo préfère continuer à le pousser à bout.



De son côté, Mehdi, sous pression pour décrocher le poste de ses rêves, prépare d’abord un dessert très technique. Encouragé à rester fidèle à sa cuisine généreuse, il présente finalement de simples pancakes à Hector et Jeanne, qui sont conquis. Mehdi est nommé chef de la brigade du brunch. Malgré les doutes d’Hector, Constance se veut rassurante. Mehdi annonce ensuite à son équipe, composée notamment de Milan et César, qu’il souhaite travailler sans stress.

Ici tout commence du 24 février 2026 – extrait vidéo

