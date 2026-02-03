Ici tout commence du 3 février : Etienne débarque et manipule Léonard (résumé + vidéo épisode 1364 en avance)



Ici tout commence du 3 février 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1364 – Etienne Castelmont débarque à l’institut ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». Et il manipule Léonard et Ferdinand…





Ici tout commence du 3 février – résumé de l’épisode 1364

À la coloc, Tom tente de remonter le moral de Billie, mais elle refuse de se battre pour réintégrer l’Institut et préfère tourner la page. Elle a d’ailleurs décroché un entretien pour devenir second dans un restaurant qu’elle adore. Quand Ferdinand arrive au petit-déjeuner, Tom comprend que Billie a passé la nuit avec lui.

À l’Institut, Ferdinand annonce à Anaïs que son père va convaincre Storek de retirer sa plainte. En échange, il exige que cet accord reste secret, surtout vis-à-vis de Billie. Son père, justement, vient d’arriver à l’hôtel : il accepte d’aider Ferdinand à condition de renouer avec lui et Léonard. Pour les amadouer, il offre une montre censée avoir appartenu à sa mère et propose un déjeuner familial le lendemain. Léonard, d’abord méfiant, est bouleversé par l’objet et accepte finalement la rencontre, encouragé par Ismaël qui l’incite à en profiter pour l’interroger sur sa mère. Mais Ferdinand découvre plus tard la vérité : son père a acheté la montre le jour même et a menti pour les manipuler !



Pendant ce temps, Billie apprend que son entretien d’embauche est annulé : le chef a découvert son exclusion. Dévastée, elle cherche du réconfort auprès de Ferdinand et lui propose de passer une nouvelle soirée romantique.

De son côté, Gaspard est persuadé que Coline s’éloigne de lui depuis qu’elle est en couple avec César. Malgré les tentatives de Carla pour le rassurer, il interrompt un déjeuner en amoureux pour parler à Coline. Blessé, il avoue se sentir relégué au second plan. Plus tard, Coline lui offre un bracelet d’amitié pour lui assurer qu’il restera toujours son meilleur ami.

Enfin, Alice se moque des superstitions de Stanislas en ouvrant un parapluie à l’intérieur puis en brisant un miroir. Lui attribue ensuite une tache d’huile sur sa chemise à la malchance, mais Alice parle simplement de maladresse. Pour lui faire passer un message, Stanislas adopte volontairement une habitude qu’elle déteste ; Alice comprend alors qu’il veut qu’elle respecte aussi ses petites manies, et elle promet de faire des efforts.

Ici tout commence du 3 février 2026 – extrait vidéo

