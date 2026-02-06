Ici tout commence du 6 février : Billie parle à Castelmont, il décide de... (résumé + vidéo épisode 1367 en avance)



Publicité





Ici tout commence du 6 février 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1367 – Alors qu’Anaïs et Jeanne ont refusé le chantage de Castelmont, un rebondissement vous attend ce soir dans votre série « Ici tout commence ». En effet, Billie va confronter Castelmont et il va décider de maintenir le deal sans contrepartie !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 6 février – résumé de l’épisode 1367

Clotilde et Anaïs annoncent à Léonard et Billie qu’elles ont refusé le deal avec Castelmont : Léonard n’est plus forcé de changer d’école et Billie peut revenir à l’Institut. Anaïs présente ses excuses, mais Billie hésite encore à réintégrer le Master.

Billie confronte ensuite Étienne Castelmont sur ses fautes de père. Secoué, il décide finalement de maintenir son accord avec Storek sans contrepartie : le Prix Excellence Palace aura lieu bien lui chez Castelmont. Il espère se racheter auprès de ses fils, mais Léonard lui reproche toujours son attitude envers Ferdinand. De son côté, Ferdinand remercie Billie et s’excuse, espérant une seconde chance. Elle refuse, voulant quelqu’un de solide, mais elle lui demande d’arrêter de se dévaloriser.



Publicité





À l’amphithéâtre, Anaïs présente des excuses publiques à Billie, qui décide finalement de rester à l’Institut. Mais malgré le retrait de la plainte de Storek, elle ne se sent pas en sécurité tant que Valdine est libre. De son côté, Léonard assure Ferdinand de son soutien.

Hector, encouragé par Denis, redonne une chance à Constance en ostéopathie. Grâce à sa méthode, il fait des progrès et la remercie en cuisinant pour elle.

Zoé stresse pour son examen à l’Atelier. Pendant ce temps, sa sœur Inès sèche les cours en cachette. Prévenue en pleine épreuve, Zoé part la chercher et découvre qu’Inès a été renvoyée après de nombreuses absences. Zoé est furieuse.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Zoé est à bout, Lionel fait une grande annonce (vidéo épisode du 10 février)

Ici tout commence du 6 février 2026 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.