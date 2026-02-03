Ici Tout Commence spoiler : Anaïs fait une annonce choc à Billie et Léonard ! (vidéo épisode du 6 février)



Ici tout commence spoiler – C’est une annonce choc qu’Anaïs va faire à Billie et Léonard dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Alors que pour finaliser le deal avec Storek, Etienne a exigé que Léonard rejoigne son école, Anaïs va finalement prendre ses responsabilités et refuser !











Dans quelques jours, Anaïs et Clotilde convoquent Billie et Léonard pour leur annoncer la nouvelle. Léonard peut donc rester à l’institut et Billie peut réintégrer le master sans condition. Billie refuse, elle n’a plus envie et tout ça est allé trop loin pour elle. Anaïs comprend et avoue qu’elle avait raison, c’était une terrible erreur d’associer Valdine à l’institut après tout ce qu’il avait fait.

Concernant la plainte de Storek, Anaïs assure que c’est désormais le problème de la direction.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1367 du 6 février 2026 : Anaïs refuse le chantage de Castelmont

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.