Ici Tout Commence spoiler : Castelmont va-t-il convaincre Storek ? Réponse ! (vidéo épisode du 5 février)

Ici tout commence spoiler – Ferdinand va-t-il réussir à résoudre les problèmes de l’institut grâce à son père dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Dans quelques jours, alors qu’Etienne Castelmont a débarqué et que Léonard a accepté de le voir en échange de son intervention, il fait venir Storek…











Et c’est en présence de Jeanne et Anaïs qu’Etienne Castelmont propose un marché à Storek. A la condition qu’il retire sa plainte contre l’hôtel Jourdain et l’institut Auguste Armand, Etienne s’engage à faire partie du jury de la fondation Excellence Palace, mais aussi à organiser leur cérémonie 2026 dans son établissement.

Storek hésite mais Etienne Castelmont se montre convaincant. Il accepte, même s’il sait que Romain Valdine ne va pas apprécier. Enfin la fin des ennuis pour Anaïs à l’institut ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1366 du 5 février 2026 : Etienne réussit à convaincre Storek

