Ici Tout Commence spoiler : Coline doute de Stanislas (vidéo épisode du 4 mars)

Ici tout commence spoiler – Coline va douter de Stanislas dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, elle a été sélectionnée par Stanislas mais il y a eu suspicion de triche de la part du professeur de salle jusqu’à ce que Bakary change mystérieusement de version…











Alors quand Stanislas organise une séance de travail avec Coline, celle-ci se montre critique envers Stanislas. Elle s’interroge sur le changement de version de Bakary et trouve Stanislas particulièrement tendu.

Coline posant trop de questions et ne nettoyant pas assez bien les assiettes à son goût, Stanislas s’emporte et met fin à leur séance, qu’il reporte au lendemain…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1385 du 4 mars 2026 : Stanislas s’emporte face à Coline

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.