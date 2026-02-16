Ici Tout Commence spoiler : Jim déstabilise Zoé... (vidéo épisode du 19 février)



Ici tout commence spoiler – C’est la grande finale de la masterclass qui vous attend dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Qui remportera la victoire et les fameux couteaux du chef Montigny-Ferrand ?











Dans quelques jours, c’est Zoé et Jim qui sont les finalistes. Mais Zoé est plus déstabilisée que jamais quand elle se retrouve face à Jim… Et pour cause, ils étaient à deux doigts de s’embrasser la veille en cuisine !

Lionnel met en garde Zoé : elle doit rester focus. Mais quand il lui demande si Jim lui plait, elle est mal à l’aise même si elle lui assure que non…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1376 du 19 février 2026 : Zoé déstabilisée fac à Jim

