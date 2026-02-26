Ici Tout Commence spoiler : le choc, Stanislas a triché pour écarter Bakary ! (vidéo épisode du 3 mars)



Ici tout commence spoiler – Mais que va-t-il arriver à Stanislas dans les prochains jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Le professeur de salle de l’institut Auguste Armand va être méconnaissable, il va aller jusqu’à tricher pour piper les sélections pour décider de qui l’assistera pour le Prix Armand des Arts de la Table !











Dans quelques jours, c’est Coline qui va étrangement gagner les sélections malgré une épreuve d’oenologie, sa bête noire. Bakary Tembé, le nouveau venu de Bordeaux dans le cadre de l’échange entre les deux écoles, débriefe avec Léonard et Ferdinand.

Quand il parle du vin que Coline a reconnu, Ferdinand comprend que Stanislas a triché pour écarter Bakary et prendre sa belle-fille ! En effet, il a fait l’inventaire quelques jours et il en est certain : il n’y a pas ce vin à l’institut !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1384 du 3 mars 2026 : Stanislas a triché

