Ici Tout Commence spoilers : grossesse, départ, les résumés jusqu’au 13 mars 2026

Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu'au 13 mars 2026 – Qu'est-ce qui vous attend en mars dans votre série culinaire de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte de le découvrir, c'est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d'en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 9 au vendredi 13 mars 2026.











On peut déjà vous dire que dans deux semaines, Zoé va faire un test sur conseil de Carla. Serait-ce un test de grossesse ? La soeur de Lionel serait-elle enceinte de Solal ou de Jim ? Suspense.

De son côté, Malik va recevoir une proposition en or et pourrait bien quitter l’institut Auguste Armand. Quant à Stanislas, on peut dire que les choses ne s’arrangent pas.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 9 au 13 mars 2026

Lundi 9 mars 2026 (épisode 1388) : Stanislas se trouve une alliée de taille. Ismaël a du mal à trouver sa place. Dans son couple, Milan ne s’y retrouve plus.



Mardi 10 mars 2026 (épisode 1389) : Stanislas bascule dans un sombre passé. Face à Milan et Anaïs, Jasmine manie la langue de bois. Ismaël sait mieux que quiconque ce qui lui plait !

Mercredi 11 mars 2026 (épisode 1390) : Bakary ouvre les yeux sur Stanislas. Sur les bons conseils de Carla, Zoé se lance dans des tests. Gaspard et Maya partagent le même hobby.

Jeudi 12 mars 2026 (épisode 1391) : Stanislas croit n’avoir plus rien à perdre. Zoé découvre que ses intuitions étaient bonnes. Pénélope pâtit de la déformation professionnelle de Malik.

Vendredi 13 mars 2026 (épisode 1392) : Stanislas est pris de court. Malik se voit proposer une offre en or ! Lionel souffre du syndrome du nid vide.

Ici tout commence spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Ici tout commence » :

