« Les années collège » : votre documentaire inédit ce soir sur M6 (22 février 2026)

« Les années collège », c'est le titre du documentaire inédit que vous découvrirez ce soir sur M6.





A suivre dès 21h10 sur M6







« Les années collège » : en quelques lignes

Le collège marque un moment clé de la vie, celui où l’on quitte peu à peu l’enfance pour entrer dans l’adolescence. À cet âge, tout s’accélère : les transformations du corps, les exigences scolaires, les amitiés, les relations familiales, et la perte progressive de l’insouciance. Tourné de septembre 2020 à juin 2024 et raconté par Ophélie Meunier, ce documentaire exceptionnel donne la parole à sept collégiens.

Pour la première fois, une caméra accompagne sur une période aussi longue le quotidien d’adolescents, mais aussi celui de leurs enseignants et de leurs parents, figures centrales dans cette étape décisive. Leur présence peut être un pilier, parfois pesante, parfois fragile ; leur absence aussi laisse une empreinte. Au fil des années, les épreuves se multiplient et se complexifient : séparation, déménagement, harcèlement, précarité.



En toile de fond, l’actualité du pays traverse leurs existences : attentats, élections, Coupe du monde, guerre en Ukraine… « Les années collège » offre ainsi une fresque à la fois intime et collective de la France, à hauteur d’adolescents. Et à cet âge, quatre ans représentent déjà toute une vie.

