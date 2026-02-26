« Les César 2026 » : les nommés, le palmarès complet ce soir sur Canal+ (26 février)

Publicité
« Les César 2026 » c’est ce soir, jeudi 26 février 2025, sur Canal+. La 51ᵉ cérémonie des César se tiendra ce soir à l’Olympia, à Paris. Une édition présidée par Camille Cottin et présentée par Benjamin Lavernhe. Moment fort de la soirée : un César d’honneur sera remis à Jim Carrey, saluant l’ensemble de sa carrière et son influence durable sur le cinéma international.
Rendez-vous dès 20h45 en clair sur la chaîne ou en streaming vidéo et replay surCanal+.
Publicité
Cette année, plusieurs films sont en lice pour les principaux trophées : en tête des favoris figure notamment « Nouvelle Vague » avec dix nominations, et des films forts comme « L’Attachement », « Dossier 137 » ou « L’Inconnu de la Grande Arche ».
Publicité
« Les César 2026 » : la liste des nommés
MEILLEUR FILM
« L’ATTACHEMENT » produit par Fabrice Goldstein, Antoine Rein, réalisé par Carine Tardieu
« DOSSIER 137 » produit par Caroline Benjo, Barbara Letellier, Carole Scotta, réalisé par Dominik Mol
« NOUVELLE VAGUE’ produit par Michèle Pétin, Laurent Pétin, réalisé par Richard Linklater
« LA PETITE DERNIÈRE » produit par Julie Billy, Naomi Denamur, réalisé par Hafsia Herzi
« UN SIMPLE ACCIDENT » produit par Philippe Martin, réalisé par Jafar Panahi
MEILLEURE ACTRICE
LEÏLA BEKHTI dans « MA MÈRE, DIEU ET SYLVIE VARTAN »
VALERIA BRUNI TEDESCHI dans « L’ATTACHEMENT »
LÉA DRUCKER dans « DOSSIER 137 »
ISABELLE HUPPERT dans « LA FEMME LA PLUS RICHE DU MONDE »
MÉLANIE THIERRY dans « LA CHAMBRE DE MARIANA »
MEILLEUR ACTEUR
CLAES BANG dans « L’INCONNU DE LA GRANDE ARCHE »
BASTIEN BOUILLON dans « PARTIR UN JOUR »
LAURENT LAFITTE dans « LA FEMME LA PLUS RICHE DU MONDE »
PIO MARMAÏ dans « L’ATTACHEMENT »
BENJAMIN VOISIN dans « L’ÉTRANGER »
MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND RÔLE
JEANNE BALIBAR dans « NINO »
DOMINIQUE BLANC dans « PARTIR UN JOUR »
MARINA FOÏS dans « LA FEMME LA PLUS RICHE DU MONDE »
J1-MIN PARK dans « LA PETITE DERNIÈRE »
VIMALA PONS dans « L’ATTACHEMENT »
MEILLEUR ACTEUR DANS UN SECOND RÔLE
SWANN ARLAUD dans « L’INCONNU DE LA GRANDE ARCHE »
XAVIER DOLAN dans « L’INCONNU DE LA GRANDE ARCHE »
MICHEL FAU dans « L’INCONNU DE LA GRANDE ARCHE »
PIERRE LOTTIN dans « L’ÉTRANGER »
RAPHAËL PERSONNAZ dans « LA FEMME LA PLUS RICHE DU MONDE »
MEILLEUR ESPOIR FÉMININ
MANON CLAVEL dans « KIKA »
SUZANNE LINDON dans « LA VENUE DE L’AVENIR »
NADIA MELLITI dans « LA PETITE DERNIÈRE »
CAMILLE RUTHERFORD dans « JANE AUSTEN A GÂCHÉ MA VIE »
ANJA VERDEROSA dans « L’ÉPREUVE DU FEU »
MEILLEUR ESPOIR MASCULIN
IDIR AZOUGLI dans « MÉTÉORS »
SAYYID EL ALAMI dans « LA PAMPA »
FÉLIX LEFEBVRE dans « L’ÉPREUVE DU FEU »
GUILLAUME MARBECK dans « NOUVELLE VAGUE »
THÉODORE PELLERIN dans « NINO »
MEILLEUR SCÉNARIO ORIGINAL
DOMINIK MOLL, GILLES MARCHAND pour « DOSSIER 137 »
PAULINE LOQUÈS pour « NINO »
HOLLY GENT, VINCE PALMO pour « NOUVELLE VAGUE »
FRANCK DUBOSC, SARAH KAMINSKY pour « UN OURS DANS LE JURA »
JAFAR PANAHI pour « UN SIMPLE ACCIDENT »
MEILLEURE ADAPTATION
CARINE TARDIEU, RAPHAELE MOUSSAFIR, AGNÈS FEUVRE pour « L’ATTACHEMENT »
STÉPHANE DEMOUSTIER pour « L’INCONNU DE LA GRANDE ARCHE »
HAFSIA HERZI pour « LA PETITE DERNIÈRE »
MEILLEURE MUSIQUE ORIGINALE
ARNAUD TOULON pour « ARCO »
OLIVIER MARGUERIT pour « DOSSIER 137 »
FATIMA AL QADIRI pour « L’ÉTRANGER »
ALEX BEAUPAIN pour « LA FEMME LA PLUS RICHE DU MONDE »
AMINE BOUHAFA pour « LA PETITE DERNIÈRE »
MEILLEUR SON
NICOLAS BECKER, ANDREA FERRERA, DAMIEN LAZZERINI pour « ARCO »
ROMAIN CADILHAC, MARC NAMBLARD, OLIVIER TOUCHE, OLIVIER GOINARD pour « LE CHANT DES FORÊTS »
FRANÇOIS MAUREL, RYM DEBBARH-MOUNIR, NATHALIE VIDAL pour « DOSSIER 137 »
JEAN MINONDO, SERGE ROUQUAIROL, CHRISTOPHE VINGTRINIER pour « NOUVELLE VAGUE »
RÉMI CHANAUD, JEANNE DELPLANCQ, FANNY MARTIN, NIELS BARLETTA pour « PARTIR UN JOUR »
MEILLEURE PHOTO
ELIN KIRSCHFINK pour « L’ATTACHEMENT »
PATRICK GHIRINGHELLI pour « DOSSIER 137 »
MARINE ATLAN pour « L’ENGLOUTIE »
MANU DACOSSE pour « L’ÉTRANGER »
DAVID CHAMBILLE pour « NOUVELLE VAGUE »
MEILLEUR MONTAGE
STAN COLLET pour « 13 JOURS, 13 NUITS »
CHRISTEL DEWYNTER pour « L’ATTACHEMENT »
LAURENT ROUAN pour « DOSSIER 137 »
CATHERINE SCHWARTZ pour « NOUVELLE VAGUE »
GÉRALDINE MANGENOT pour « LA PETITE DERNIÈRE »
MEILLEURS COSTUMES
CÉLINE GUIGNARD pour « LA CONDITION »
CORINNE BRUAND pour « DRACULA »
JÜRGEN DOERING pour « LA FEMME LA PLUS RICHE DU MONDE »
PASCALINE CHAVANNE pour « NOUVELLE VAGUE »
PIERRE-YVES GAYRAUD pour « LA VENUE DE L’AVENIR »
MEILLEURS DÉCORS
JEAN-PHILIPPE MOREAUX pour « CHIEN 51 »
CATHERINE COSME pour « L’INCONNU DE LA GRANDE ARCHE »
RITON DUPIRE-CLÉMENT pour « MA MÈRE, DIEU ET SYLVIE VARTAN »
KATIA WYSZKOP pour « NOUVELLE VAGUE »
MARIE CHEMINAL pour « LA VENUE DE L’AVENIR »
MEILLEURS EFFETS VISUELS
CÉDRIC FAYOLLE pour « CHIEN 51 »
RODOLPHE CHABRIER, BENOIT DE LONGLÉE pour « L’HOMME QUI RÉTRÉCIT »
LISE FISCHER pour « L’INCONNU DE LA GRANDE ARCHE »
ALAIN CARSOUX pour « NOUVELLE VAGUE »
MEILLEURE RÉALISATION
CARINE TARDIEU pour « L’ATTACHEMENT »
DOMINIK MOLL pour « DOSSIER 137 »
STÉPHANE DEMOUSTIER pour « L’INCONNU DE LA GRANDE ARCHE »
RICHARD LINKLATER pour « NOUVELLE VAGUE »
HAFSIA HERZI pour « LA PETITE DERNIÈRE »
MEILLEUR FILM DE COURT MÉTRAGE D’ANIMATION
« LES BELLES CICATRICES » réalisé par Raphaël Jouzeau, produit par Francesca Betteni-Barnes, Charlotte Vande Vyvre
« DIEU EST TIMIDE » réalisé par Jocelyn Charles, produit par Félix de Givry, Ugo Bienvenu, Josephine Mancini
« FILLE DE L’EAU » réalisé par Sandra Desmazières, produit par Jérôme Barthélemy, Daniel Sauvage, Olivier Catherin
MEILLEUR FILM DE COURT MÉTRAGE DOCUMENTAIRE
« AU BAIN DES DAMES » réalisé par Margaux Fournier, produit par Laureen Bolton, Audrey Smadja tritz
« CAR WASH » réalisé par Lais Decaster, produit par Nathan Jactel, Gabriele Voigt
« NI DIEU NI PÈRE » réalisé par Paul Kermarec, produit par Stéphane Marchal, Nelson Ghrénassia
MEILLEUR FILM DE COURT MÉTRAGE DE FICTION
« BIG BOYS DON’T CRY » réalisé par Arnaud Delmarle, produit par Anne Luthaud, Joanna Sitkwoska
« DEUX PERSONNES ÉCHANGEANT DE LA SALIVE » réalisé par Natalie Musteata, Alexandre Singh, produit par Valentina
Merli, Violeta Kreimer
« MORT D’UN ACTEUR » réalisé par Ambroise Rateau, produit par Lucas Tothe, Jessica Arfuso
« WONDERWALL » réalisé par Róisín Burns, produit par Mathilde Delaunay
MEILLEUR FILM D’ANIMATION
« AMÉLIE ET LA MÉTAPHYSIQUE DES TUBES » réalisé par Maïlys Vallade, Liane-Cho Han, produit par Nidia Santiago,
Edwina Liard, Claire La Combe, Henri Magalon
« ARCO » réalisé par Ugo Bienvenu, produit par Félix de Givry, Ugo Bienvenu, Sophie Mas, Natalie Portman
« LA VIE DE CHÂTEAU, MON ENFANCE À VERSAILLES » réalisé par Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H’Limi,
produit par Lionel Massol
MEILLEUR FILM DOCUMENTAIRE
« À BICYCLETTE! » réalisé par Mathias Mlekuz, produit par Jean-Louis Livi, Marc-Etienne Schwartz
« LE CHANT DES FORÊTS » réalisé par Vincent Munier, produit par Pierre-Emmanuel Fleurantin, Laurent Baujard, Vincent
Munier
« LE CINQUIÈME PLAN DE LA JETÉE » réalisé par Dominique Cabrera, produit par Edmée Doroszlai, Caroline Glorion
« PERSONNE N’Y COMPREND RIEN » réalisé par Yannick Kergoat, produit par Gabrielle Juhel, Valentina Novati
« PUT YOUR SOUL ON YOUR HAND AND WALK » réalisé par Sepideh Farsi, produit par Javad Djavahery
MEILLEUR PREMIER FILM
« ARCO » réalisé par Ugo Bienvenu, produit par Félix de Givry, Ugo Bienvenu, Sophie Mas, Natalie Portman
« L’ÉPREUVE DU FEU » réalisé par Aurélien Peyre, produit par Bruno Levy
« NINO » réalisé par Pauline Loqués, produit par Sandra da Fonseca
« LA PAMPA » réalisé par Antoine Chevrollier, produit par Nicolas Blanc
« PARTIR UN JOUR » réalisé par Amélie Bonnin, produit par Bastien Daret, Arthur Goisset Mohamed, Robin Robles, Sylvie
Pialat, Benoît Quainon
MEILLEUR FILM ÉTRANGER
« L’AGENT SECRET’ réalisé par Kleber Mendonça Filho
« BLACK DOG » réalisé par Guan Hu
« SIRÄT » réalisé par Oliver Laxe
« UNE BATAILLE APRÈS L’AUTRE » réalisé par Paul Thomas Anderson
« VALEUR SENTIMENTALE » réalisé par Joachim Trier