Ligue des Champions : suivre PSG / Monaco en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Ligue des champions 25 février 2026 – PSG / Monaco en direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce soir sur Canal+ ! La Ligue des Champions se poursuit ce mercredi soir avec le match de barrage retour entre le Paris Saint-Germain et Monaco au Parc des Princes.





Un match à suivre dès 20h50 sur Canal+, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







Ce soir au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain accueille l’AS Monaco pour le match retour du barrage de Ligue des champions 2025-2026. Après leur victoire 3-2 à l’aller sur la pelouse monégasque, les Parisiens partent avec un léger avantage. Les deux équipes se disputent une place en huitièmes de finale, avec une belle intensité attendue dans une ambiance chaude au Parc.

PSG / Monaco – Composition des équipes

🔵 PSG (composition probable) : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Kvaratskhelia, Doué, Barcola



🔵 Monaco (composition probable) : Köhn – Kehrer, Zakaria, Faes – Vanderson, Camara, Bamba, Henrique – Akliouche, Balogun, Coulibaly

PSG / Monaco en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.

Et si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

PSG / Monaco, match de la Ligue des Champions, à suivre ce soir dès 20h50 sur Canal+.