Ligue Europa : suivre Lille / Belgrade en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

UEFA Europa League – Lille / Étoile rouge de Belgrade en direct, live et streaming, c’est ce jeudi 19 février 2026. Après la Ligue des Champions, place au matchs de barrage de l’UEFA Europa League ce jeudi. Lille reçoit l’Étoile rouge de Belgrade pour espérer accéder aux huitièmes de finale.





A suivre dès 20h50 sur Canal+ Foot, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







Ce jeudi soir, Lille accueille l’Étoile Rouge de Belgrade pour le match aller des barrages de la Ligue Europa 2025-2026, au Stade Pierre-Mauroy à Lille. C’est une rencontre importante pour la suite de la campagne européenne : après une phase de poules disputée, les deux équipes se retrouvent pour cette confrontation à élimination directe où chaque but à domicile compte double avant le match retour en Serbie dans une semaine.

Sur le plan sportif, Lille aborde ce match avec l’ambition de prendre l’avantage dès l’aller face à un adversaire serbe toujours solide et capable de tenir le ballon, même si les Lillois ont connu quelques difficultés offensives récemment, comme l’a souligné leur entraîneur Bruno Genesio avant la rencontre. L’Étoile Rouge, qui s’était imposée 1-0 lors de leur dernière opposition en phase de groupes, viendra chercher un résultat positif à l’extérieur pour préparer sereinement le retour à Belgrade.



Lille / Étoile rouge de Belgrade – Composition des équipes

🔵 Lille (composition officielle) : Özer – Bouaddi, Ngoy, Mandi, Perraud – Mukau, André (c) – Perrin, Haraldsson, Félix Correia – Fernandez-Pardo.

🔵 Étoile rouge de Belgrade (composition officielle) : Matheus – Erakovic, Tebo Uchenna, Rodrigão – Seol, Händel, Krunic (c), Tiknizyan – Bruno Duarte, Lucic – Enem

Lille / Étoile rouge de Belgrade en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ Foot dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h.

Pour le score en temps réel et le résultat final de cette rencontre, rendez-vous sur le site officiel de l’UEFA Europa League.

Lille / Étoile rouge de Belgrade, match de l’UEFA Europa League, un match à suivre ce soir sur Canal+.