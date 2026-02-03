« L’île de la tentation » du 3 février 2026 : départ, dérapages et feux de camps ce soir (extrait vidéo épisode 3)



Publicité





« L’île de la tentation » au programme TV du mardi 3 février 2026 – Ce soir à la télé, W9 diffuse l’épisode 3 de « L’île de la tentation » avec Delphine Wespiser. Et on peut dire que ça va encore sérieusement déraper du côté des hommes !





A découvrir dès 21h10 sur W9 et 6play.







Publicité





Ce qui vous attend dans l’épisode du 3 ce 3 février 2026, extrait vidéo

Pour Nelly et Diego, l’heure est à la confrontation. Diego assure que Nelly a mal interprété les images et elle avoue avoir suréagi. Delphine leur pose la fameuse question : veulent-ils repartir ensemble ou séparément ?

Pour les autres couples, les doutes sont là et la tentation est plus que jamais présente. Tino joue avec le feu avec Emma et les autres tentatrices. Il va beaucoup trop loin. Rémi joue lui aussi avec le feu… Ce dernier voir des propos très limites de Virginie lors du feu de camps des hommes.



Publicité





De leur côté, les femmes vont découvrir des images choquantes de la plage des hommes. Virginie va pleurer face aux images de Rémi. Quant à Lucie, elle voit Hugo dans une chambre avec une tentatrice (Lucille) et il ferme le rideau… Elle se sent trahie.

« L’île de la tentation » : rappel de la présentation

Cinq nouveaux couples s’apprêtent à tester la solidité de leur relation. Ils se sont juré loyauté et protection, mais les doutes ont peu à peu fragilisé leur histoire et assombri leur avenir commun. Pour obtenir des réponses, ils vont vivre une expérience hors du commun : pendant 16 jours, ils seront totalement séparés, sans aucun contact possible.

D’un côté, les femmes en couple vivront sur une plage paradisiaque entourées de dix tentateurs célibataires. De l’autre, leurs compagnons partageront leur quotidien avec dix tentatrices, elles aussi célibataires et bien décidées à les faire vaciller.

Cette saison, les certitudes vont s’effondrer, les limites seront mises à l’épreuve et la vérité surgira parfois là où on ne l’attend pas. Ils sont arrivés sur l’Île de la tentation avec des interrogations… ils repartiront avec des réponses. Ensemble ou séparément.