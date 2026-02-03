« L’île de la tentation » spoiler : surprise, un nouveau couple débarque la semaine prochaine !



Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans le prochain épisode de la saison 4 de « L’île de la tentation » ? Alors que l’épisode 3 était diffusé ce mardi soir sur M6, on peut vous dire qu’un nouveau couple va rejoindre l’aventure en remplacement de Nelly et Diego.











Dans le prochain épisode, Delphine Wespiser va accueillir Chris, 33 ans, coach sportif, et Marine, 34 ans, photographe à Bruxelles.

Ils sont en couple depuis un an et demi et ont des soucis de communication.

Pendant ce temps là, sur la plage des garçons, ça dérape de plus en plus ! Ils vont se lâcher lors d’une soirée avec les tentatrices et aller beaucoup trop loin. Tino, Rémi, mais aussi Julien seront tout près de céder à la tentation.



Pour en savoir plus et découvrir ce qui va se passer pour les autres couples, rendez-vous le mardi 3 février pour suivre l’épisode 3 de « L’île de la tentation » !