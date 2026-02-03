« L’île de la tentation » spoiler : surprise, un nouveau couple débarque la semaine prochaine !

Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans le prochain épisode de la saison 4 de « L’île de la tentation » ? Alors que l’épisode 3 était diffusé ce mardi soir sur M6, on peut vous dire qu’un nouveau couple va rejoindre l’aventure en remplacement de Nelly et Diego.


© Patrick ROBERT/M6


Dans le prochain épisode, Delphine Wespiser va accueillir Chris, 33 ans, coach sportif, et Marine, 34 ans, photographe à Bruxelles.

Ils sont en couple depuis un an et demi et ont des soucis de communication.

Pendant ce temps là, sur la plage des garçons, ça dérape de plus en plus ! Ils vont se lâcher lors d’une soirée avec les tentatrices et aller beaucoup trop loin. Tino, Rémi, mais aussi Julien seront tout près de céder à la tentation.


Pour en savoir plus et découvrir ce qui va se passer pour les autres couples, rendez-vous le mardi 3 février pour suivre l’épisode 3 de « L’île de la tentation » !

