Lucie Bernardoni (Star Academy) accusée de maltraitance : son ex sort du silence !



Publicité





Alors que la polémique enfle autour de Lucie Bernardoni, son ex-compagnon, le compositeur Pedro Alves, est sorti du silence ce week-end à travers une série de stories publiées sur Instagram. Une prise de parole directe, sans citer explicitement la répétitrice de la Star Academy, mais qui ne laisse guère de place au doute quant au contexte.











Publicité





Une plainte déposée en novembre

Dans ces messages, Pedro Alves confirme avoir déposé plainte le 29 novembre 2025.

« Le 29 novembre 2025, j’ai déposé plainte. Pas pour faire le buzz. Pas pour la télévision. Juste parce que je suis père. »

Il insiste sur le caractère, selon lui, nécessaire de sa démarche : « Déposer plainte est un droit. Dans certaines situations, c’est même une obligation morale et juridique. ».



Publicité





L’affaire avait été révélée par Voici, qui indiquait avoir contacté les deux parents dix jours avant publication pour recueillir leur version. Un point confirmé par le compositeur.

« Dix jours avant publication, la rédaction de Voici a contacté la mère de ma fille et moi-même pour un droit de réponse. J’ai choisi de répondre. Non par amour de la presse, mais par amour des faits. »

« Il n’y a pas de jalousie »

Face aux accusations de “buzz” ou de stratégie médiatique, Pedro Alves dément toute arrière-pensée : « Je vais être simple : il n’y a pas de jalousie, pas de calcul, pas d’histoire d’argent, pas de stratégie médiatique. Il y a une plainte. Et une enquête. »

Dans une formule qui a particulièrement retenu l’attention, il affirme : « Spoiler alert : oui, l’enquête est bien ouverte, bien en cours, et suit son chemin normal. On n’est pas dans les ragots du bistrot du coin. »

Jusqu’ici, l’avocate de Lucie Bernardoni avait indiqué qu’à sa connaissance, sa cliente n’avait fait l’objet d’aucune convocation et ignorait même si une enquête avait été ouverte. Ces nouvelles déclarations semblent donc contredire cette version, laissant planer une incertitude sur l’état précis de la procédure.

« Ma fille s’est confiée. Je l’ai crue. »

Au cœur de son message, Pedro Alves place avant tout sa fille : « Ma fille s’est confiée. Je l’ai crue. J’ai agi. C’est ça, être père. Rien de plus. Rien de moins. » Et de conclure : « La justice fera son travail. Je ferai le mien. »

Alors que la saison de « Danse avec les stars » bat son plein et que Lucie Bernardoni reste une figure appréciée du public depuis la Star Academy 2004, cette affaire prend une nouvelle dimension médiatique. À ce stade, seule l’enquête en cours permettra d’établir les faits. En attendant, la prudence reste de mise, la justice étant désormais saisie du dossier.