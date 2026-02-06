« N’oubliez pas les paroles » du 6 février : la déprogrammation, quand le jeu de Nagui sera-t-il de retour ?



Les téléspectateurs de « N’oubliez pas les paroles » vont devoir faire une petite pause. Le jeu musical quotidien animé par Nagui sera déprogrammé dès ce vendredi en raison de la diffusion des Jeux Olympiques d’hiver de Milan sur France Télévisions.











Comme chaque grande compétition sportive internationale, les JO bouleversent les grilles des chaînes du service public, et le célèbre karaoké géant en fait les frais. L’émission ne sera donc plus diffusée pendant toute la durée de l’événement sportif.

Retour le lundi 23 février

Bonne nouvelle toutefois pour les fans : l’absence sera de courte durée. « N’oubliez pas les paroles » fera son grand retour à l’antenne le lundi 23 février, une fois la page olympique tournée.

Et les téléspectateurs retrouveront un maestro en pleine ascension…



Maxime toujours en lice

À la reprise, Maxime sera de retour pour défendre son micro d’argent. L’actuel maestro cumule 23 000 euros de gains en 6 victoires et compte bien poursuivre son parcours.

Les fans du jeu devront donc patienter quelques semaines avant de reprendre en chœur les paroles des plus grands tubes aux côtés de Nagui et de ses Zikos.