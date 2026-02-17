Plus Belle La Vie du 17 février 2026 : le vol de la statuette, Noémie libérée (résumé + extrait vidéo épisode 521 en avance)



Plus belle la vie du 17 février 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 521 de PBLV – Le père André va être en panique ce soir dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et pour cause : on a volé la statuette de Saint Joseph ! Quant à Noémie, elle est libérée après les aveux d’Eddy.





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 17 février 2026 – résumé de l’épisode 521

Au commissariat, la PTS confirme que le message reçu par Vadim vient d’Eddy : il est bien Alpha Rex et a tenté de tuer Morgane. Mais Stanislas pense qu’un nom de la liste est crucial. Morgane repère Aristide Meyer : un homme qui s’est suicidé en prison après avoir été condamné pour violences conjugales sur sa femme Alicia. Ils comprennent qu’Eddy le pensait innocent et voulait se venger d’Alicia Meyer.

Faute de preuve pour le meurtre de Théo Bonant, Morgane obtient de mener l’interrogatoire malgré les doutes de Patrick. En le poussant à bout avec un bluff sur une lettre d’Aristide, elle fait craquer Eddy : il avoue le meurtre. Patrick annonce à Noémie sa future libération grâce aux aveux d’Eddy, mais l’interroge encore au sujet de Basile… Elle assure ne pas être une tueuse.



À la résidence, Yolande reçoit des médailles de Saint-Joseph importées de Chine pour les vendre près de l’église, au grand dam de Mirta.

Au cabinet médical, Gabriel présente Natacha, conférencière en histoire de l’art venue en formation, à Jennifer, qui garde espoir de retrouver elle aussi son amie d’enfance. Au cabinet de détectives, Eric ignore les appels de Jennifer et avoue à Laura qu’il doit lui cacher la vérité pour raison professionnelle.

Pendant ce temps, la ferveur autour de la statuette attire la foule au Mistral : Yolande fait commerce avec ses médailles, Vanessa propose un “café Saint-Joseph” à Thomas… jusqu’à ce que le père André hurle : la statuette a été volée !

