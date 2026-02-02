Plus Belle La Vie du 2 février 2026 : Théo a une nouvelle cible ! (résumé + extrait vidéo épisode 510 en avance)



Plus belle la vie du 2 février 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 510 de PBLV – Théo est finalement libéré faute de preuve cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Blanche et Noémie découvrent qu’il a une nouvelle cible !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 2 février 2026 – résumé de l’épisode 510

Jean-Paul et Stanislas enquêtent au Pavillon des Fleurs sur l’agression de Blanche. Le pot de fleurs vient d’une voisine innocente : l’agresseur l’a pris à sa fenêtre avant de le jeter du toit. C’est une tentative d’homicide. Morgane apporte un élément clé : dans une vidéo d’interrogatoire, Bonant marmonne une menace envers Blanche Marci, preuve qu’il savait ce qui allait arriver.

À l’hôpital, Blanche va mieux. Noémie soupçonne Bonant malgré son alibi et imagine un complice. Blanche pense elle aussi que Théo est lié à l’affaire, ce que Vadim a du mal à croire. Tous trois décident d’aller fouiller chez lui.



À la résidence, Yolande sent que Mirta lui cache quelque chose. Elle découvre finalement que Mirta revoit Robert, son ex ravisseur, bientôt libéré de prison et dont elle est toujours amoureuse.

Eric inaugure son agence de détective avec Laura. Ils plaisantent sur un squelette laissé par l’ancien locataire et cherchent des clients.

Pendant ce temps, Noémie et Blanche fouillent la chambre de Théo pendant que Vadim fait diversion. Elles ne trouvent presque rien, sauf un flyer de pizzeria avec quatre chiffres entourés. Elles pensent à une consigne. Dehors, Théo tient des propos misogynes pendant que Vadim le retient.

Au commissariat, Patrick annonce que la juge a refusé la perquisition faute de preuves et que Bonant a été relâché. Les policiers cherchent désormais un complice.

Noémie et Blanche retrouvent la consigne près de la pizzeria. Dans le casier… une photo de Morgane.

VIDÉO Plus belle la vie du 2 février 2026 – extrait vidéo

