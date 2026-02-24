Plus Belle La Vie du 24 février 2026 : Ariane fait une découverte choc (résumé + extrait vidéo épisode 526 en avance)



Plus belle la vie du 24 février 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 526 de PBLV – Ariane va faire une découverte choc cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Quant à Vanessa, elle va se retrouver dans de sales draps !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 24 février 2026 – résumé de l’épisode 526

Au Mistral, Laura confronte Eric après ses recherches sur Vanessa Kepler. Il finit par admettre avoir fait des affaires avec elle, mais doute qu’elle soit derrière le vol de la statuette. Il pressent qu’Ariane et Morgane viendront l’interroger.

À l’hôpital, Morgane questionne Otero sur Vanessa Kepler, qu’il a appelée avant son agression. Il prétend ne pas la connaître et continue de prendre Ariane pour Shakira. En voyant la photo de Jean-Jacques Ripon, il panique. Ariane décide de convoquer Ripon et envoie Morgane chez les Kepler.



Chez elle, Vanessa nie connaître Otero malgré l’insistance d’Eric. Morgane arrive ; Vanessa le couvre. Elle affirme avoir refusé la statuette qu’Otero voulait lui vendre. Lors de la fouille, Morgane découvre Laura cachée. Celle-ci s’enfuit après avoir cassé un vase, provoquant la colère de Vanessa. Plus tard, Vanessa, bouleversée, se réfugie au bar. Ivre, elle affirme que la police la soupçonne du vol. Thomas et Djawad tentent de la gérer et finissent par la laisser seule, endormie sur une banquette…

À l’église, Ariane apprend que Jean-Jacques Ripon n’est pas venu de la journée et que son bracelet a été retrouvé dans le calice par le père André. Elle lance un avis de recherche. Quand Thomas revient au bar, il découvre Vanessa paniquée devant le corps ensanglanté de Jean-Jacques Ripon et lui demande ce qu’elle a fait.

De son côté, Léa confie à Ulysse qu’elle a aimé le baiser d’une patiente et semble troublée. À la résidence, Apolline avoue à Steve qu’elle pense à son baiser avec Léa : elle est amoureuse pour la première fois.

VIDÉO Plus belle la vie du 24 février 2026 – extrait vidéo

