Plus Belle La Vie du 6 février 2026 : Morgane démasque le coupable ! (résumé + extrait vidéo épisode 514 en avance)

Plus belle la vie du 6 février 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 514 de PBLV – Morgane va finalement réussir à démasquer le coupable cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais il va venir menacer Baptiste au Pavillon des Fleurs…





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 6 février 2026 – résumé de l’épisode 514

Blanche est bouleversée au Pavillon des Fleurs. Elle explique à Baptiste que l’homme qui l’a agressée a été assassiné et un document venant du Pavillon a été retrouvé chez lui. Rien ne manque selon elle, mais Baptiste suppose qu’il a pu en faire une copie avec leur imprimante… Au commissariat, Morgane veut reprendre le travail malgré l’avis de Patrick. Elle affirme pouvoir aider à coincer le tueur, notamment sur la piste masculiniste. Patrick finit par accepter son retour.

Stanislas et Charlotte découvrent que Théo Bonant a photocopié une liste d’une quinzaine de femmes aidées par le Pavillon, toutes victimes de violences conjugales et relogées. Blanche comprend qu’il visait ces femmes via un complice et décide de toutes les prévenir.



Morgane et Steve relient des messages d’un forum masculiniste à un concours des forces spéciales. Morgane pense à Melvin. Patrick est alerté.

Blanche appelle les femmes menacées. Baptiste, qui constate que Blanche souffre de son épaule, décide de prendre le relais. Soudain, Melvin est localisé près du Pavillon. Il surgit et menace Baptiste avec une batte pour obtenir la liste des femmes !

Eric continue de surveiller la femme dont Legendre est amoureux. Laura estime avoir assez d’éléments, mais Eric veut creuser et demande à Laura d’aller au stand de tir pour soutirer des infos. Plus tard, Eric et Laura déconseillent à Legendre d’inviter la jeune femme pour la Saint-Valentin. Laura lui montre une cible de tir avec sa photo dessus : il tombe de haut. Eric lui propose plutôt une soirée entre célibataires au Mistral.

À la sortie de prison, Mirta retrouve Robert. Émue, elle lui parle du père André et lui rappelle qu’elle s’est portée garante pour lui. Robert passe au Mistral pour s’excuser. Aya, encore traumatisée, refuse de lui pardonner. Thomas, lui, évoque le droit à une seconde chance. Mirta présente ensuite Robert au père André, qui accompagne aussi un autre ex-détenu. Jennifer croise son regard… Elle se rend ensuite à l’agence et demande à Eric de l’aider à retrouver quelqu’un d’important.

