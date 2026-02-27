Plus belle la vie spoiler : Jean-Paul prêt à découvrir la vérité sur Charlotte ! (2 mars 2026)



Publicité





Plus belle la vie en avance du 2 mars 2026 – Jean-Paul va être tout proche de découvrir la vérité sur Charlotte lundi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du lundi 2 mars 2026, il va venir voir Charlotte en prison et lui annoncer qu’il a demandé une recherche en parentèle avec son adn…











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Léa et Apolline démasquées ? Un tueur de retour, les résumés jusqu’au 13 mars 2026

Charlotte est catastrophée et fond en larmes. Jean-Paul n’a pas encore les résultats mais quand il les aura, il va découvrir sa véritable identité. Charlotte lui demande de stopper la recherche, Jean-Paul veut savoir ce qu’elle cache. Il lui assure qu’elle le veuille ou non, il va la sauver ! Charlotte va-t-elle se décider à dire la vérité à Boher ?

Pendant ce temps, les analyses révèlent que la statuette de Saint-Joseph brisée était bien une copie. Reste à savoir qui détient la vraie qui a été volée à l’église du Mistral ! Eric et Laura enquêtent et remontent jusqu’à une collectionneuse, Patrica Van Der Poel. Elle finit par leur expliquer que le buste de Saint-Joseph seul n’a aucune valeur, il ne représente qu’une partie de la statuette et c’est l’ensemble qui fait sa valeur. Ils veulent donc découvrir qui détient la seconde partie…



Publicité



