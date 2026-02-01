Plus Belle La Vie spoilers : nouvelle enquête, choix décisif, les résumés jusqu’au 20 février 2026



Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 20 février 2026 – Qu’est-ce qui vous attend mi-février dans votre série quotidienne « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, alors c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 16 au vendredi 20 février 2026.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans deux semaines, on peut vous dire qu’une nouvelle enquête va mobiliser les policiers du Mistral, mais aussi Eric et Laura. Eric cache quelque chose à Laura alors que la police organise un face à face…

Pendant ce temps là, à la résidence Massalia, une résidente doit faire un choix décisif. Quand à Apolline, elle réalise qu’elle a des sentiments pour Léa et se pose des questions…



Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 16 au 20 février 2026

Lundi 16 février 2026 (épisode 520) : Un face-à-face soigneusement orchestré par la police se prépare. Au Mistral, chacun espère tirer profit de la nouvelle trouvaille. De son côté, Thomas tente d’en savoir plus sur la relation de Riva avec son amie de lycée.

Mardi 17 février 2026 (épisode 521) : Les policiers sont sur le pont, déterminés à faire lumière sur leur enquête. Au Mistral, Vanessa encourage Thomas à profiter de l’évènement pour faire du chiffre. Suspicieuse, Laura sent qu’Éric lui cache quelque chose.

Mercredi 18 février 2026 (épisode 522) : Les policiers se mobilisent sur une nouvelle enquête, mais ignorent qu’en parallèle, les détectives sont aussi sur l’affaire. Alors qu’une résidente à Massalia s’apprête à faire un choix décisif, certains tentent de l’en dissuader.

Jeudi 19 février 2026 (épisode 523) : La concurrence s’intensifie, les policiers et les détectives n’hésitent pas à brouiller les pistes pour prendre l’avantage. Au Mistral, une résidente a du mal à tourner la page de son ancien travail. De son côté, Apolline s’interroge sur son orientation sexuelle.

Vendredi 20 février 2026 (épisode 524) : Dans la course qui oppose policiers et détectives, Laura et Éric semblent avoir une longueur d’avance. À sa sortie de la clinique, le comportement d’un habitant intrigue son entourage. Troublée, Apolline cherche à éviter une mistralienne.

