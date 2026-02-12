Poupette Kenza victime de violences conjugales ? Elle annonce son divorce et son retrait des réseaux sociaux



L’influenceuse Poupette Kenza, de son vrai nom Kenza Benchrif, a annoncé ce mercredi son retrait temporaire des réseaux sociaux. C’est via une story publiée sur son compte Instagram qu’elle s’est confiée à sa communauté.











« Mes poupettes, je serai pas présente cette semaine et peut-être la semaine d’après. Je vais signer mon divorce. J’espère que vous comprenez. Je n’accepterai jamais l’adultère JAMAIS. Et courage aux femmes qui l’ont accepté et qui continuent à vivre avec. Vous êtes fortes », a-t-elle écrit, évoquant une période personnelle particulièrement difficile.

Le mois dernier déjà, une vidéo publiée sur ses réseaux avait suscité l’inquiétude de ses abonnés, laissant entendre qu’elle était victime de violences conjugales. On y voyait la jeune femme avec une blessure à l’arcade sourcilière. Elle avait alors laissé entendre qu’une dispute avec Allan, son compagnon, était survenue, sans donner davantage de détails publiquement.

Dans un second message partagé en story, Poupette Kenza a tenu à remercier ses fans pour leur soutien : « 7 ans de ma vie. 3 magnifiques enfants. 25 ans, une page qui se tourne. Une nouvelle vie m’attend, j’ai pas peur de la suite. Bisou mes bombes. Merci pour tous vos messages. Je veux pas faire de peine. Ça ira. »



Très suivie sur les réseaux sociaux, l’influenceuse semble vouloir prendre du recul pour se consacrer à sa vie personnelle et à sa famille. Ses abonnés, nombreux à lui avoir adressé des messages de soutien, devront donc patienter avant de la retrouver en ligne.