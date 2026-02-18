Quotidien du 18 février 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Quotidien du 18 février 2026, les invités – Ce mercredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC







Quotidien : les invités du 18 février 2026

Karin Viard, Juliette Armanet, Laetitia Dosch, Oulaya Amamra et Eye Haïdara pour la sortie du film « La maison des femmes », en salle le 4 mars 2026.

Synopsis : À la Maison des femmes, un collectif engagé œuvre chaque jour, entre soins, écoute et entraide, pour aider les femmes victimes de violences à se reconstruire. Dans ce refuge singulier, Diane, Manon, Inès, Awa et leurs collègues reçoivent, épaulent et aident à retrouver confiance. Ensemble, avec leurs forces, leurs doutes, leurs convictions et une énergie sans relâche.



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mercredi 18 février 2026 à 19h25 sur TMC.