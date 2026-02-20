Quotidien du 20 février 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Quotidien du 20 février 2026, les invités – Ce vendredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Quotidien : les invités du 20 février 2026

🎬 Laurent Lafitte – « Alter Ego » en salle le 4 mars

Synopsis : Alex a un sérieux souci : son nouveau voisin est son parfait sosie… avec des cheveux en plus. Une version améliorée de lui-même qui va complètement chambouler sa vie.



🎤 Danyl – « Zmig » en tournée et Zénith le 19 novembre 2026

🎥 Amanda Seyfried – « Le Testament d’Ann Lee » en salle le 11 mars

Synopsis : L’histoire vraie, aussi captivante qu’extraordinaire, d’Ann Lee, fondatrice du mouvement religieux des Shakers. Prophétesse ardente, elle prônait l’égalité des sexes et la justice sociale, et suscitait une profonde dévotion parmi ses disciples.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce vendredi 20 février 2026 à 19h25 sur TMC.