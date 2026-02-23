Quotidien du 23 février 2026 : les invités de Yann Barthès ce soir

Quotidien du 23 février 2026, les invités – L’équipe de « Quotidien » s’accorde une petite pause ! En effet, Yann Barthès et ses chroniqueurs sont en vacances cette semaine. Après plusieurs mois riches en actualité politique, culturelle et médiatique, l’animateur et sa bande profitent de quelques jours de repos bien mérités.


Pour faire patienter les fidèles du talk-show, TMC proposera chaque soir cette semaine un best-of des meilleurs moments de la saison. Au programme : les interviews marquantes, les séquences les plus drôles, les happenings en plateau et les décryptages qui ont fait le sel de l’émission ces derniers mois.

Une bonne occasion pour les téléspectateurs de (re)découvrir les temps forts de la saison, en attendant le retour des inédits.

La bande de Quotidien sera de retour avec de nouvelles émissions inédites dès le lundi 2 mars, pour reprendre le fil de l’actualité en direct sur TMC.


