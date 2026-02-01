Rugby Top 14 : suivre le match Pau / Toulon en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Rugby Top 14 – suivre la rencontre Pau / Toulon en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce dimanche 1er février 2026 sur Canal+ ! Suite et fin de la 16ème journée de la saison 2025-2026 aujourd’hui, la Section Paloise affronte le RC Toulon.





📺 Un match de rugby à suivre en direct sur Canal+, coup d’envoi à 21h05.







Ce dimanche soir, la Section Paloise (Pau) accueille le RC Toulon dans un affrontement de haut de tableau du Top 14. Pau, actuellement 2ème, veut confirmer sa bonne dynamique à domicile et rester dans la course aux premières places du championnat. Toulon, toujours dangereux et compétitif, tentera de repartir avec les points de la victoire pour consolider sa position dans le Top 6. Cette affiche promet un combat intense entre deux équipes à fort potentiel offensif et chacune déterminée à s’imposer devant son public.

Pau / Toulon la composition des équipes

Le XV de départ de la Section Paloise : 15. Maddocks ; 14.Arfeuil, 13. Gailleton, 12. Valentino, 11.Grandidier ; 10. Desperes, 9. Robson ; 7.Credoz, 8. Isa, 6.Whitelock (cap.) ; 5.Maximin, 4.Jolmes ; 3. Laclayat, 2.Montoya, 1.Kaulashvili.

Remplaçants : 16. Delhommel, 17. Bibi-Biziwu, 18.Picquette, 19.Zegueur, 20.Hewat, 21.Souverbiet, 22. Mondinat, 23.Tokolahi.



Le XV de départ du RCT : 15. Jaminet ; 14. Tuicuvu, 13. Cowie, 12. Sinzelle, 11. Villière ; 10. Albornoz, 9. Le Bail ; 7. Abadie, 8. Mercer, 6. Ludlam ; 5. Alainu’uese, 4. Ribbans (cap.) ; 3. Sinckler, 2. Damond, 1. Priso.

Remplaçants : 16. Lucchesi, 17. Brennan, 18.Javakhia, 19. Kpoku, 20. Coulon, 21. Ferte, 22. Domon, 23. Gigashvili.

Pau / Toulon en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Pau / Toulon, 16ème journée de la saison 2025-2026 du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.