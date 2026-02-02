Star Academy du 2 février 2026 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 2 février 2026 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de dimanche des académiciens.











Suite du Débrief de Marlène avec la battle d’Ambre et Victor sur « Si seulement » de Calogero. Marlène salue le calme de sa proposition d’interprétation.

Place ensuite au duos surprises de Ambre avec Anabel et Amel Bent. Ambre prend tout ça pour une chance, elle a pris beaucoup de plaisir. Et Marlène la félicite.

Marlène leur propose ensuite de revoir leurs prestations du premier prime. Léa craque et pleure en reconnaissant que ce soir là, elle avait peur de ne pas être à la hauteur.



Pour le duo de Léa et Zélie, Marlène a adoré et lui dit qu’elle crève l’écran avec un zéro faute ! Pour Ambre sur « L’aigle noir », Marlène l’a trouvée humble.

Avant de partir, Marlène lit un petit texte qu’elle leur a écrit. Léa et Ambre retrouvent ensuite Michaël au théâtre, qui leur parle des dernières évaluations de mardi matin. Fanny, Lucie et Ladji seront présents. Elles vont devoir interpréter « Le blues du businessman » et seront coachées lundi matin : Camille Lellouche et Patricia Kaas pour Ambre. Il faudra ensuite un petit texte pour raconter leur Star Academy. Et surprise : une balade en forêt avec Maxwell et Wendy !

De retour au château, Léa appelle son frère. Et elles écoutent la chanson pour les évaluations.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 2 février

