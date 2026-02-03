Star Academy, les évaluations du 3 février : Ambre et Léa très émues, le résumé complet



Star Academy, les évaluations du 3 février 2026 – C’est ce mardi matin qu’avaient lieu les évaluations de la semaine 16 de la Star Academy 2025. Cette semaine, Ambre et Léa s’affrontent sur la grande finale.





Elles passaient leurs toutes dernières évaluations sur « Le blues du businessman » de Starmania, ainsi qu’un texte racontant leur Star Academy, devant les professeurs, exceptionnellement rejoints par Fanny, Lucie et Ladji.







Ambre ouvre le bal

C’est Ambre qui passe la première, elle choisit de garder les paroles devant elle. C’est très réussi, les profs l’applaudissent ! Elle lit ensuite son texte, expliquant l’avoir écrit à minuit sur la musique de « Adieu mon amour » d’Héléna. Un texte émouvant.

Les profs débriefent en direct : Michaël salue le fait qu’elle ait appris la chanson en 24h, il dit avoir fait ce métier pour faire ce genre de rencontres. Il la compare à Mbappé pour le foot et l’imagine déjà revenir en tant qu’artiste la saison prochaine. Sofia la remercie de l’avoir challengée tout au long de la saison. Jonathan annonce qu’elle l’a toujours impressionnée depuis le début, elle a tout donné et c’était un plaisir de l’avoir. Lucie affirme que son instinct est magnifique. Ladji lui souhaite de prendre la place qu’elle doit avoir. Fanny la félicite pour tout, elle a hâte de la suite. Papy annonce qu’elle est un artiste. Marlène salue le fait que ça a l’air facile mais qu’elle travaille énormément. Elle la remercie.



Place à Léa. Elle chante et tout le monde l’applaudit également. Pour son texte, Fanny l’accompagne au piano. Elle est très émue en évoquant son père.

Marlène parle la première, elle est très touchée. Elle la remercie de l’avoir fait confiance et de s’être ouverte. Papy trouve beau de la voir libre aujourd’hui, il est très ému aussi. Fanny souligne le fait qu’elle s’est trouvée pendant cette aventure, elle est bouleversée et dit qu’elle n’a plus besoin d’eux. Ladji la félicite pour son parcours, elle l’a ébloui. Lucie la félicite, elle espère qu’elle s’autorisera à être heureuse. Jonathan salue le fait qu’elle s’est donnée corps et âme pendant 16 semaines, faisant des progrès de géant et devant une performeuse. Il dit avoir eu de la chance de pouvoir travailler avec elle, il la remercie et dit qu’il est fier d’elle. Sofia parle de l’empreinte qu’elle a laissé dans son coeur. Michaël parle des doutes avec lesquels elle est arrivée, il affirme qu’elle est une chanteuse et personne ne doit la faire douter de ça. Il la remercie pour cette saison.

Marlène demande à Ambre et Léa de se placer au centre, les profs se lèvent pour une standing ovation !

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : de magnifiques évaluations pour terminer la saison. Un grand moment d’émotion alors que Ambre et Léa n’avaient plus rien à prouver. Désormais, que la meilleure gagne !

