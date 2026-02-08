Star Academy : voir ou revoir le sacre d’Ambre ! (VIDÉO)

Par /

Star Academy, Ambre sacrée gagnante – Après 16 semaines passées au château de la Star Academy, on connait le nom de la grande gagnante de la saison 2025 : Ambre !


La jeune femme a remporté la victoire hier soir à l’issue de la grande finale qui l’opposait à Léa.

Capture TF1


Ambre a remporté pas moins de 59% des votes, confirmant les estimations de notre sondage qui la donnaient en tête avec une large avance. A seulement 18 ans, la jeune femme, qui vit à Paris et a obtenu son bac l’an dernier, réalise son rêve d’enfant.

La semaine à venir s’annonce chargée pour Ambre, qui va enchainer les interviews. Elle sera notamment aux côtés de Léa dans « Quotidien » lundi soir avec Yann Barthès. Elle devrait rapidement se mettre à préparer son premier single afin qu’il sorte avant le lancement de la tournée de la Star Academy, prévu à la fin du mois.


VIDÉO la victoire d’Ambre

La vidéo de son sacre est à retrouver en entier sur TF1+.

