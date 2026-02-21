Tennis Doha : la finale Alcaraz / Fils en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Tennis tournoi de Doha – Alcaraz / Fils en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce samedi soir ! Place à la grande finale du tournoi ATP de Doha aujourd’hui. Elle oppose le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz au français Arthur Fils.





Un match à suivre ce soir, à partir de 19h, sur Eurosport.







Ce samedi soir, Carlos Alcaraz, n° 1 mondial, affronte Arthur Fils en finale de l’ATP 500 de Doha, au Centre Court du Qatar ExxonMobil Open. Alcaraz arrive en finale avec une incroyable série de 11 victoires consécutives cette saison, après avoir battu le tenant du titre Andrey Rublev en demi-finale, confirmant sa domination sur le circuit cette année.

De son côté, Arthur Fils, 21 ans et 40ème à l’ATP, s’est qualifié pour la finale en s’imposant contre Jakub Mensik en demi-finale, ce qui constitue une belle performance après son retour de blessure. Ce sera la première finale de l’année pour le Français, qui croit en ses chances malgré un face-à-face largement en faveur d’Alcaraz (2-0), les deux précédentes confrontations ayant eu lieu sur terre battue l’an dernier.



Le duel oppose le jeu agressif et complet de l’Espagnol à l’élan et la confiance croissante du jeune Français, avec le titre à Doha en jeu dans une ambiance de night session.

Tournoi de Alcaraz / Fils en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Eurosport à partir de 19h.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Alcaraz / Fils, finale du tournoi de Doha 2026, un match à suivre ce soir.