Tennis Doha : le match Lehečka / Fils en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Tennis tournoi de Doha – Lehečka / Fils en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce jeudi après-midi ! Place aux quarts de finale du tournoi ATP de Doha aujourd’hui. Le français Arthur Fils est opposé au tchèque Jiří Lehečka.





Un match à suivre cet après-midi, à partir de 15h, sur Eurosport.







Ce quart de finale à l’Open du Qatar se joue aujourd’hui sur le Centre Court du tournoi qatari. Le Tchèque Lehečka, actuellement 22e joueur mondial, s’est imposé avec autorité lors de ses deux premiers tours à Doha, éliminant notamment Jenson Brooksby puis Zizou Bergs en deux sets.



Face à lui, le Français Arthur Fils, 40e à l’ATP, arrive sur cette rencontre après avoir battu Kamil Majchrzak puis Quentin Halys. Le duel entre les deux hommes est équilibré dans leur face-à-face (1 victoire chacun) et promet d’être serré, Lehečka étant légèrement favori sur le papier.

Tournoi de Lehečka / Fils en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Eurosport à partir de 15h.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Lehečka / Fils, quart de finale du tournoi de Doha 2026, un match à suivre ce soir.